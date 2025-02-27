26/02/2025 10:31

【ＡＩ】中信證券：AI數據中心供不應求，產業龍頭料大為受益

《經濟通通訊社26日專訊》內地愈來愈多行業接入DeepSeek以提升效率，其他國產大模型也持續發力更新迭代。中信證券研報表示，今年以來，國內AI大模型通過算法與工程化創新加速技術躍遷，低成本的DeepSeek-R1推理能力比肩OpenAI o1；阿里巴巴發布千億級MoE架構模型Qwen2.5-Max；豆包依託字節跳動的生態優勢提升模型能力；騰訊混元大模型已深度集成於微信等業務場景。AI模型進步及AI需求爆發，推動國內雲巨頭Capex(資本支出)全面提升。AIDC(人工智能數據中心)是AI算力核心底座，當前環一線城市AIDC稀缺性凸顯，具備大量優質資源儲備的龍頭料將迎來需求爆發式增長。



研報指出，國內雲巨頭AI投入大幅提高，貢獻AIDC百億增量市場。國內雲巨頭Capex決定AIDC需求，2024年以來，阿里、字節、騰訊等AI模型能力快速提升，模型日活用戶指數級增長，從而推動Capex大幅增長。據測算，1000億(人民幣．下同)雲巨頭Capex，若大致50%用於AI芯片採購，則對應700MW的AIDC增量需求，折合約70億元的AIDC增量訂單。預計在國內AI算力軍備背景下，2025年國內將迎近300億元的增量AIDC需求。(sl)