26/02/2025 11:01

【大國博弈】美議員：中國或會利用馬斯克來影響特朗普對華政策

《經濟通通訊社26日專訊》外電報道，美國眾議院中國問題特別委員會的共和黨和民主黨領袖當地時間周二(25日)警告稱，中國政府可能會試圖利用特斯拉CEO、政府效率部(DOGE)負責人馬斯克施加影響，來獲得更有利的美國對華政策，美國政府必須對任何此類企圖予以反擊。



該委員會的共和黨主席穆勒納爾(John Moolenaar)和首席民主黨委員克里希納莫爾蒂(Raja Krishnamoorthi)表示，他們認為中共希望利用包括馬斯克在內的美國商界領袖來實現其與華盛頓談判的目標。這些美國商界領袖在中國有商業利益。



報道指，馬斯克和白宮沒有立即回應置評請求。中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇則透過電郵回應稱，中國歡迎與美國各界人士開展互利合作，「我們樂見外資企業來華投資創業，深耕中國市場，共享發展機遇」。



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