26/02/2025 17:42

【ＡＩ】DeepSeek推半夜優惠，API調用價格大砍75%

《經濟通通訊社26日專訊》DeepSeek今日宣布，即日起，北京時間每日00:30至08:30的夜間空閒時段，DeepSeek開放平台推出錯峰優惠活動。在此期間，API調用價格大幅下調：DeepSeek-V3降至原價的50%，DeepSeek-R1更是低至原價的25%。DeepSeek稱，鼓勵用戶充分利用這一時段，享受更經濟更流暢的服務體驗。



此前DeepSeek因服務器資源緊張而在2月6日起暫停API服務充值，直至昨日恢復該項服務。根據最新收費表，在北京時間每日08:30-00:30的標準時段，DeepSeek-V3模型調用價格為每百萬輸入tokens 2元(人民幣．下同)，每百萬輸出tokens 8元；Deepseek-R1模型調用價格為每百萬輸入tokens 4元，每百萬輸出tokens 16元。在北京時間每日00:30至08:30的優惠時段，DeepSeek-V3、Deepseek-R1模型調用價格均為每百萬輸入tokens 1元、每百萬輸出tokens 4元。(sl)