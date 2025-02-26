26/02/2025 11:17

【預算案】陳茂波:全方位吸引企業、資金和人才

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他表示未來將推出更多措施，吸引更多企業或機構落戶香港，舉辦更多盛事，迎來更多旅客。



當中包括，引進辦下月將公布新一批重點企業的名單，涉及10多家企業。連同早前引進的重點企業，未來數年它們會在香港合共投資近500億元，創造超過2萬個就業機會；政府致力吸引海內外的企業在香港設立總部或分部，並已向立法會提交條例草案，引入公司遷冊機制，便利在外地註冊的公司將註冊地遷至香港。



另外，國際調解院總部最快於年底開幕，是首個在香港設立總部的國際政府間組織，亦是世界上首個專門以調解方式處理國際爭端的組織，有助打造香港成為世界調解之都；啟德體育園將於三日後正式開幕，為不同盛事提供世界一流的場地，帶動香港文體旅產業發展。全國運動會部分賽事亦將在此舉行；以及「2025年世界旅遊城市聯合會香山旅遊峰會」將於4月首次在港舉行，預計吸引全球40多個國家及地區的代表來港。



最後，他指出今年還有一系列推動經濟加速發展和吸引更多旅客來港的盛事活動，涉及不同範疇。(kl)