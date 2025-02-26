26/02/2025 11:20

【預算案】陳茂波:AI重塑全球經濟格局，加快實現高水平科技

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他表示，世界百年未有之變局加速演進，香港面對的國際環境相當複雜。保護主義和單邊主義令世界政經格局變得碎片化，未來將更趨向有共同利益經濟體之間的合作，形成不同的區域板塊。



他提及，人工智能（AI）技術的迅速發展正在重塑全球經濟中長期格局，特別是其發展已不再局限於單一技術領域，而是以AI+的方式應用到各產業。全球價值鏈正在深刻重構，產品設計和製造均朝著更智能化和數字化的方向轉型。這場科技變革不僅顛覆傳統的生產方式、商業模式及消費模式，更在重新定義不同經濟體、產業或企業的核心競爭力。在全球格局變化和科技變革的背景下，香港正處於發展的關鍵節點。二十屆三中全會明確了科技創新的核心地位，強調要加快實現高水平科技自立自強，為香港發揮好國際平台優勢及加速推動人工智能產業發展點明方向。



他指出，三中全會指出國家要進一步全面深化改革、推進高水平對外開放，加快構建新發展格局。本港也須因地制宜加速培育新質生產力，推動高質量發展。為實現這目標，本港必須勇於改革、敢於破局、不斷創新，以制度改革釋放創新和經濟潛能。通過科技創新，催生新模式、新動能，加速新產業培育和傳統產業轉型升級；同時，完善人才培育和引進，推進教育、科技、人才一體化發展，為改革和創新提供堅實支持。



他提及，要發揮好「一國兩制」優勢，更好融入國家發展大局，積極參與粵港澳大灣區（大灣區）建設，善用內聯外通的特點，加強與海外特別是「全球南方」的新興市場聯動，做好「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色。(bn)