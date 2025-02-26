26/02/2025 11:20

【預算案】陳茂波:預留十億設人工智能研發院，促進AI上游研發

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他指出為引導及助力香港的人工智能創新研發和產業應用，政府已預留10億元，成立香港人工智能研發院。數字政策辦公室（數字辦）會制訂研發院的成立安排和具體目標，重點在促進人工智能上游研發、中下游成果轉化及開拓應用場景。



陳茂波表示，人工智能是加速培育新質生產力的核心。政府會善用「一國兩制」的制度優勢及國際化的特點，讓香港成為人工智能產業國際交流協作的匯聚地，通過前沿研究和落地應用，全力發展人工智能為關鍵產業，並賦能傳統產業升級轉型。



他又指，香港一直積極優化發展人工智能的策略和規劃。數碼港的人工智能超算中心首階段設施剛投入服務，運算速度會在今年內逐步提升至每秒浮點運算3000千萬億次，相當於一小時可完成近100億張圖像處理。



另外，香港微電子研發院於去年9月成立，引領大學、研發中心和業界合作研發第三代半導體核心技術，善用大灣區完備的製造業產業鏈和龐大市場，促進「從一到N」的科研成果轉化和產業發展。兩條中試線年內會在元朗微電子中心組裝，明年投入運作。(kl)