26/02/2025 11:27

【預算案】陳茂波:港投公司辦首屆國際機器人大會，匯聚頂尖科企

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他表示，港投公司將會舉辦首屆「國際機器人大會」，匯聚頂尖科企、學術機構和投資者，展示最新科研成果和應用場景，進一步提升香港在科技領域的國際影響力。



他提及，去年優化了「新型工業化資助計劃」，加大力度支持本地生產商轉向智能製造。資助計劃支持在港建立的新智能生產線數目已突破一百條，涵蓋不同行業，包括生物科技、納米纖維材料、新能源等，總投資金額約13億元，當中9.3億元為私人投資。



他指出，政府於去年9月推出「新型工業加速計劃」，為企業提供配對資助，在港建設智能生產設施。計劃已批出首宗申請，總投資金額約6億元，當中政府資助金額約2億元。該項目將建設生命健康科技領域的智能生產設施。(bn)