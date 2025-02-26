26/02/2025 11:29

【預算案】陳茂波:研簡化審批營辦低軌衞星牌照流程，冀年內完成

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》稱，商務及經濟發展局及通訊事務管理局辦公室，正研究簡化審批營辦低軌衞星牌照的流程，會於本年內完成相關工作。他稱，低軌衞星是全球衞星發展新趨勢，相關技術能廣泛應用於交通物流、智慧城市等領域。



另一方面，金管局將參考全球發展趨勢及沙盒經驗，發布實務指引。金管局與數碼港去年合作推出新的生成式人工智能沙盒，促進銀行業的創新及發揮人工智能的潛力。



*邀相關機構提交「創科產業引導基金」意向書計劃年中申請撥款*



此外，政府將制訂香港新型工業的中長期發展方案，並通過100億元「創科產業引導基金」，加強引導市場資金投資策略性新興和未來產業。政府正邀請相關機構提交意向書，並計劃於年中向立法會申請撥款。另正籌備推出1.8億元「創科加速器先導計劃」，政府會按一比二的配對比例，向每家專業初創企業服務機構提供最高3000萬元資助。



*正籌備推出1.8億元「創科加速器先導計劃」，籌建第3個InnoHK研發平台*



此外，政府已在「InnoHK」下成立香港太空機械人與能源中心，目標是研發一款多功能月面作業機械人，為嫦娥八號任務作出貢獻。而且政府已開展籌建第3個InnoHK研發平台，聚焦先進製造、材料、能源及可持續發展，並即將邀請院校提交建議書。(rh)