26/02/2025 11:30

【預算案】陳茂波:設生命健康研發院資助計劃，邀院校提交建議書

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他指出政府會通過「設立生命健康研發院資助計劃」，支持本地大學設立生命健康研發院，促進跨院校、跨機構和跨學科的合作。創新科技署正邀請院校提交建議書。



香港科技園公司正與生命健康科技界探討市場對「生產質量管理規範」製造設施的需求，以及可行的發展和營運模式，協助業界在港進行新藥或創新醫療科技的臨牀試驗。



另外，大灣區在國家科技創新體系中具有重要戰略地位。在世界知識產權組織（WIPO）《二零二四年全球創新指數》百強科技集群中，「深圳－香港－廣州」集群已連續五年蟬聯全球第2位。在國家的大力支持下，WIPO《二零二五年全球創新指數》百強科技集群發布活動今年稍後將在香港舉行，充分肯定香港作為大灣區中心城市在全球創科領域的重要地位。(kl)

