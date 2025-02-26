26/02/2025 11:36

【預算案】陳茂波:預留90公頃土地北都建大學城，推動生態旅遊

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他表示為配合創科產業發展及推動香港成為國際專上教育樞紐，政府在北部都會區預留約90公頃土地，發展「北都大學教育城」，包括第3所醫學院。



陳茂波指出，北部都會區對香港社會和經濟發展至為關鍵，能加速創科產業發展，讓香港更深度參與大灣區建設，同時為市民創造優質的事業發展機會和生活環境。政府將會繼續優先為這項目投入資源。



重點產業包括︰河套深港科技創新合作區香港園區連同新田科技城會提供大量創科用地，它們與河套合作區深圳園區優勢互補。政府亦會推出新政策，促進創新要素跨境便捷流動；第二，洪水橋／厦村新發展區藉著深圳灣公路大橋及規劃中的港深西部鐵路連接深圳前海，會成為服務海內外企業的高端專業服務樞紐。在港深「東進東出，西進西出」的跨境貨運布局下，政府也在口岸周邊策略性布置物流用地。



他又指，北部都會區既預留用地建設文化及體育設施，亦保存傳統鄉鎮及歷史人文資源。政府會因應區內獨有的特色，發展文體旅產業，包括推動生態旅遊。(kl)