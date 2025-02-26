26/02/2025 11:37

【預算案】陳茂波:預留37億加快河套香港園區第一期基建設施

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》稱，已預留37億元，加快完成河套合作區香港園區第一期的基建及公用設施，同時將揀選合適地塊，並會於今年徵求私人發展計劃發展。



他預期，香港園區全面發展完成後，對香港經濟的貢獻每年可達520億元，並創造約5.2萬個職位。



他亦指出香港園區今年將進入營運階段，第一期的首三座大樓正陸續落成，首批涵蓋生命健康科技、人工智能、數據科學等產業的租戶將會在年內進駐。



*科技園公司料第三季完成新田科技城總體規劃研究*



至於新田科技城方面，陳茂波指出，當中20公頃用地將於2026/27年起陸續交由科技園公司發展和營運，而科技園公司預計在本年第三季完成總體規劃研究。(rh)