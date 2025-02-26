26/02/2025 11:38

【預算案】陳茂波:發展沙嶺數據園區，改劃程序料年中完成

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他表示，政府去年已啟動程序，把北區沙嶺十公頃土地改劃用途，發展沙嶺數據園區。改劃程序預計可在年中完成，政府正積極籌備把土地推出市場。



他指出，繼去年開展洪水橋/厦村新發展區第二期、古洞北/粉嶺北新發展區餘下階段，以及新田科技城首批土地平整及基礎設施工程三個大型項目後，政府今年將啟動元朗南新發展區第二期的工程，完成沙嶺數據園區用地的改劃程序，並會敲定牛潭尾以至新界北新市鎮和馬草壟的土地用途建議，其後展開環境影響評估和其他法定程序。北部都會區在未來數年的房屋單位和產業用地將有可觀產出。



他提及，為配合北部都會區的商業及創科發展，政府亦會在區內物色合適地方，供興建設施以切合不同類型的會議和展覽需求。(bn)