26/02/2025 11:50

【預算案】財爺:優化大灣區跨境理財通，增家辦稅務寬減交易種類

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》稱，今年內就有關基金、單一家族辦公室和附帶權益的稅務優惠制訂方案，包括拓寬免稅制度下「基金」的定義，增加基金及單一家族辦公室享有稅務寬減的合資格交易種類、優化私募基金分發附帶權益的稅務寬減安排等。



他稱，一直大力推動資產及財富管理業的發展，已落實措施包括優化大灣區跨境理財通、交易所買賣基金互聯互通和內地與香港基金互認安排。政府亦會繼續吸引環球資金來港，豐富家族辦公室生態圈，如即將舉辦第三屆「裕澤香江」高峰論壇，以「香港－為全球，向世界」為主題，凸顯香港作為環球家族辦公室樞紐的優勢。他亦稱，投資推廣署已協助超過160家家族辦公室在港設立或擴展業務。(rh)