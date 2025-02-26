26/02/2025 11:52

【預算案】陳茂波:就落實人民幣交易櫃台納入港股通進行技術準備

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他指出為推動更多股票以人民幣交易，提升市場流動性，兩地正就落實人民幣交易櫃台納入港股通，全速進行技術準備。此外，港交所正推進單股多櫃台安排，包括雙櫃台股票使用同一國際證券識別碼，以提升交易結算效率。政府亦已就人民幣櫃台交易以人民幣繳交股票印花稅，進行準備工作，希望在明年提出立法建議。



另外，隨著人民幣國際化穩慎紮實推進，香港作為離岸人民幣業務樞紐，會繼續提升離岸人民幣流動性、完善相關基建，以及提供更多投資產品和風險管理工具。



*金管局將推出人民幣貿易融資流動資金安排*



陳茂波表示，政府通過定期發行不同年期的人民幣債券，促進離岸人民幣收益率曲線的形成。香港人民幣清算行自去年提供24小時跨境清算服務，便利不同時區的銀行及客戶。



他又指，金管局與中國人民銀行的常備貨幣互換協議規模現時達8000億元人民幣。金管局將推出人民幣貿易融資流動資金安排，總額度1000億元人民幣，為銀行提供穩定及成本較低的資金，滿足企業的人民幣貿易融資需求。(kl)

