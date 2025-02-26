26/02/2025 11:53

【預算案】陳茂波:在香港推離岸國債期貨，落實引入股票大宗交易

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他表示，政府會優化與內地互聯互通機制，包括在香港推出離岸國債期貨，以及盡快落實引入股票大宗交易，並將房地產投資信託基金納入互聯互通標的。政府也會積極研究推出進一步擴容增量方案，擴展大灣區跨境理財通，提升市場流動性，豐富風險管理工具箱。



他指出，財經事務及庫務局將聯同引進辦及貿發局於年內舉辦首屆「香港全球金融與產業合作峰會」，通過金融賦能，匯聚全球企業、資金和技術，提升國際產業合作水平，同時吸引更多先進產業龍頭、海內外企業及投資者落戶香港。



他提及，為推進內地和香港在電子支付的聯通，中國人民銀行與金管局正積極落實兩地快速支付系統的互聯，為兩地居民提供全天候即時小額跨境匯款服務，預計最快在年中推出。根據《〈內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排〉服務貿易協議》第二份修訂協議，香港銀行在內地分行從事銀行卡業務的限制將於下月取消，此舉有助它們拓展內地業務。(bn)