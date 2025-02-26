26/02/2025 11:58

【預算案】陳茂波:已就引入法幣穩定幣發行人監管制度提交草案

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他表示，政府年積極發展香港的虛擬資產生態圈，以監管和市場發展並重的框架，走在世界的領先位置。最近業界的年度盛事Consensus在香港成功舉行，匯聚了數千名全球虛擬資產、區塊鏈、Web3和金融科技等業界精英和企業代表，印證全球對香港在這領域蓬勃發展的信心。證監會亦在期間發布了虛擬資產市場路線圖。



他指出，政府即將發表第二份發展虛擬資產政策宣言，探討如何結合傳統金融服務優勢與虛擬資產領域的技術創新，並提高實體經濟活動的安全性和靈活性，亦會鼓勵本地和國際企業探索虛擬資產技術的創新及應用。政府會在年內就虛擬資產場外交易及託管服務的發牌制度進行諮詢。



他提及，政府已就引入法幣穩定幣發行人的監管制度向立法會提交條例草案。待條例通過後，金管局會盡早審批牌照申請。(bn)