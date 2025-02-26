26/02/2025 12:01

【預算案】陳茂波:建立管理離岸貿易和供應鏈國際或區域總部

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他表示，香港作為國際貿易中心，發揮著內聯外通的獨特優勢，是連接內地及全球市場的橋樑，為國際貿易提供高水平的專業服務，助力國家推進雙循環新發展格局。



他提及，貿發局與投資推廣署聯手鼓勵內地企業落戶香港，建立管理離岸貿易和供應鏈的國際或區域總部，助力這些企業「走出去」，布局供應鏈和產業鏈。貿發局會提供一站式專業諮詢服務，協助它們建立市場聯繫、了解海外市場法規。



他指出，香港作為區內主要的貿易融資中心，通過銀行提供的貿易融資餘額達3800億元，當中約四成是為境外的商品貿易提供融資。金管局與中國人民銀行最近達成的貿易融資流動資金安排，亦為人民幣貿易融資提供更大靈活性。此外，香港出口信用保險局會為與跨國供應鏈相關的出口服務提供信用保險，為企業「走出去」提供更全面的支援。



他表示，政府將參考聯合國國際貿易法委員會倡議的《電子可轉讓記錄示範法》，研究修訂法例，便利貿易文件電子化，並在明年將法例修訂建議提交立法會。(bn)