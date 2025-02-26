26/02/2025 12:03

【預算案】財爺:與沙特等研簽投資協定，增強與一帶一路國家合作

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他表示為擴闊本港的貿易網絡，吸引更多「全球南方」的企業和投資，政府正與馬來西亞和沙特阿拉伯政府積極商討開設經濟貿易辦事處。此外，投資推廣署已在埃及開羅和土耳其伊茲密爾增設顧問辦事處，貿發局亦在柬埔寨增設顧問辦事處。



另外，政府正與沙特阿拉伯、孟加拉國、埃及和秘魯探討簽訂投資協定，並正與17個國家磋商全面性避免雙重課稅協定。



*政府將增強與「一帶一路」沿線國家的合作*



陳茂波又指出，香港會繼續發揮作為「一帶一路」功能平台的角色。政府會聯同工商及專業服務界深耕東盟、中東市場，並探索中亞、南亞及北非的市場潛力。貿發局亦會加強「一帶一路」項目對接，尤其聚焦綠色發展及創新科技。



他表示，「一帶一路高峰論壇」是香港參與和助力共建「一帶一路」的旗艦平台。第十屆論壇將於九月舉辦，政府會鼓勵各界在論壇前後舉辦活動以加強協同效應。(kl)