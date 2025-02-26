26/02/2025 12:05

【預算案】陳茂波:支持本地企業，向BUD專項基金等注資15億

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》稱，會向「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」(「BUD專項基金」)及「市場推廣及工商機構支援基金」合共注資15億元，並優化申請安排，以支持本地企業發展及「走出去」，商經局稍後會公布詳情。



*貿發局將推出「電子商務快車」*



貿發局將推出「電子商務快車」，聯同大型電商平台，為港商提供一對一顧問諮詢服務及專題講座，亦會與工業貿易署優化營商導師計劃，讓港商更好利用內地電商及網購平台促銷。此外，貿發局今年亦會舉辦第二屆「香港好物節」。



陳茂波亦指出，為切合中小企在轉型期間的資金需要，去年11月重推「還息不還本」安排，為期一年。此外，多家銀行已加入由金管局和香港銀行公會成立的「中小企融資專責小組」，承諾盡量作出彈性安排，減輕中小企資金周轉壓力。參與銀行在其貸款組合額度中，為中小企預留的融資部分增加至超過3900億元。(rh)