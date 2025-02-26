26/02/2025 12:06

【預算案】設香港海運港口發展局，為大宗商品貿易商提供半稅優惠

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他表示，政府會在今年成立香港海運港口發展局，加強相關研究、推廣及人力培訓，促進國際航運中心的可持續發展。



他指出，過去數年，政府推出了一系列惠及航運業發展的稅務措施。因應國際稅務規則的改變，政府正優化這些措施，包括為營運租約下的船舶出租商，提供船舶購置開支的稅務扣除。為帶動海運服務業發展，港府亦建議為合資格大宗商品貿易商提供半稅優惠。明年上半年會向立法會提交條例草案。



他提及，政府一直致力物色及推出合適的物流用地，首幅在葵青貨櫃碼頭旁的物流用地剛以招標售出。同時，政府已展開在北部都會區物流用地的發展模式研究，建設現代物流圈，預計於今年公布研究結果。(bn)