26/02/2025 12:09

【預算案】擴大機場城市發展大綱，助力C919進入國際航空市場

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》稱，香港將助力國家自主研發飛機C919打進國際市場；香港國際航空學院會把培訓課程擴展至涵蓋與C919飛機相關的範疇。



他亦稱，機管局剛公布擴大「機場城市」的發展大綱，計劃利用機場島及鄰近土地和海域，以航空產業為重心，發展集高端商業、藝術、旅遊及休閒活動於一身的新亮點。機場三跑道系統於去年年底啟用，客運設施亦會於年底分階段開始營運。



*推動香港發展成為亞洲首個飛機部件處理及交易中心*



此外，在投資推廣署的協調下，機管局已與一家海外領先的航空服務公司簽署合作備忘錄，探討在港提供飛機拆解、部件回收、人才培訓等專業服務，推動香港發展成為亞洲首個飛機部件處理及交易中心。(rh)