26/02/2025 12:13

【預算案】陳茂波:向旅發局撥12.35億，落實無處不旅遊理念

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》稱，為落實「無處不旅遊」的理念及《香港旅遊業發展藍圖2.0》，來年會向旅發局撥款12.35億元。



他稱，旅發局會與更多國際品牌合作舉辦活動，說好香港旅遊故事，例如旅發局與巴塞爾藝術展簽署為期3年的全球策略合作協議，在每年4場全球巴塞爾藝術展設立香港文化沉浸式體驗區。此外，亦會加強推廣一系列特色旅遊項目，例如生態旅遊、熊貓旅遊、賽馬旅遊等。



旅發局續支持更多會議、展覽及獎勵旅遊活動在港舉行，預計可吸引額外約18.3萬旅客人次訪港，帶來約14億元消費。



陳茂波亦稱，已預留資源加強對郵輪業的支援，鼓勵郵輪公司增加訪港航次、過夜停泊，以及利用香港作為母港；會向郵輪公司提供更多優惠，吸引郵輪在淡季停靠啟德郵輪碼頭。



政府會繼續在世界各地宣傳和推廣香港作為盛事之都，吸引更多旅客來港，並提升他們在港的旅遊體驗。另亦會更策略性地吸引為香港帶來顯著經濟效益的體育活動持續落戶香港，並正與已連續兩年在香港舉辦的LIV Golf探討長遠合作，會盡快公布結果。(rh)