26/02/2025 12:14

【預算案】陳茂波:抓緊恢復一簽多行機遇，拓中東和東盟旅客客源

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他表示，特區政府非常感謝中央於去年底恢復深圳市戶籍居民赴香港「一簽多行」個人遊簽注，並把安排擴展至持深圳市居住證的非戶籍居民。新措施實施後，超過70萬名旅客經此途徑訪港。



他提及，受惠於新措施，加上海外旅客增加，本港整體市面人流暢旺。在剛過去的聖誕及新年期間，零售、餐飲等行業均反映生意額錄得增長。政府會用好各項惠港措施，積極推動香港旅遊業發展。



他表示，政府會聯同旅發局，加大力度開拓中東和東盟市場，吸引更多高端旅客訪港。政府正推動社會各界提升旅遊配套，例如在酒店內提供禮拜設施，並加強人員培訓，加深業界對不同文化背景旅客的認識。



他指出，旅發局會優化Discover Hong Kong一站式旅遊資訊平台，提供「實時旅遊地圖」及「人工智能行程規劃」，讓旅客獲得更全面及個人化的行程建議、旅遊資訊和優惠。(bn)