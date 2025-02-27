27/02/2025 11:36

瑞銀對本地地產及零售股最新評級及目標價 本地地產及零售股 評級 目標價(港元) 新地(00016) 買入 90 嘉里建設(00683) 買入 18.8 信置(00083) 買入 10.5 恒地(00012) 買入 25.7 長實(01113) 中性 31.0 領展(00823) 中性 37.4 新世界(00017) 沽售 4 九倉(00004) 沽售 16.30

《經濟通通訊社27日專訊》瑞銀發表研究報告指出，新一份《財政預算案》溫和利好地產及零售板塊。*促進「細價樓」交易，利好新界擁較多小型單位地產商*其中，上調100元印花稅物業價值上限至400萬元，參考去年數據，300至400萬元住宅成交量佔市場總成交量15%，該行相信新政策將促進「細價樓」交易，利好在新界較多佔地及小型單位地產商，如嘉里建設(00683)、新地(00016)。*REITs互聯互通無期*同時，零售收租股，如領展(00823)及新地亦可能受惠，由於部份維持內部消費措施，且檢討增加違例泊車定額罰款，對領展等停車場業主而言或是好消息。不過，該行將領展目標價下調5%至37.4元，以反映更高的利率估算，並維持其「中性」評級，因REITs互聯互通仍未有具體時間表。不過，瑞銀亦提到，政府並未取消新資本投資者入境計劃下的住宅投資限制，與該行預期不一。(rh)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。