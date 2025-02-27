27/02/2025 11:36
【預算迴響】瑞銀:財案溫和利好地產及零售板塊，惟削領展目標價
《經濟通通訊社27日專訊》瑞銀發表研究報告指出，新一份《財政預算案》溫和利好地產及零售板塊。
*促進「細價樓」交易，利好新界擁較多小型單位地產商*
其中，上調100元印花稅物業價值上限至400萬元，參考去年數據，300至400萬元住宅成交量佔市場總成交量15%，該行相信新政策將促進「細價樓」交易，利好在新界較多佔地及小型單位地產商，如嘉里建設(00683)、新地(00016)。
*REITs互聯互通無期*
同時，零售收租股，如領展(00823)及新地亦可能受惠，由於部份維持內部消費措施，且檢討增加違例泊車定額罰款，對領展等停車場業主而言或是好消息。不過，該行將領展目標價下調5%至37.4元，以反映更高的利率估算，並維持其「中性」評級，因REITs互聯互通仍未有具體時間表。
不過，瑞銀亦提到，政府並未取消新資本投資者入境計劃下的住宅投資限制，與該行預期不一。(rh)
*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。
*促進「細價樓」交易，利好新界擁較多小型單位地產商*
其中，上調100元印花稅物業價值上限至400萬元，參考去年數據，300至400萬元住宅成交量佔市場總成交量15%，該行相信新政策將促進「細價樓」交易，利好在新界較多佔地及小型單位地產商，如嘉里建設(00683)、新地(00016)。
*REITs互聯互通無期*
同時，零售收租股，如領展(00823)及新地亦可能受惠，由於部份維持內部消費措施，且檢討增加違例泊車定額罰款，對領展等停車場業主而言或是好消息。不過，該行將領展目標價下調5%至37.4元，以反映更高的利率估算，並維持其「中性」評級，因REITs互聯互通仍未有具體時間表。
不過，瑞銀亦提到，政府並未取消新資本投資者入境計劃下的住宅投資限制，與該行預期不一。(rh)
|本地地產及零售股
|評級
|目標價(港元)
|新地(00016)
|買入
|90
|嘉里建設(00683)
|買入
|18.8
|信置(00083)
|買入
|10.5
|恒地(00012)
|買入
|25.7
|長實(01113)
|中性
|31.0
|領展(00823)
|中性
|37.4
|新世界(00017)
|沽售
|4
|九倉(00004)
|沽售
|16.30
*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。