27/02/2025 17:23

《外圍焦點》多名美聯儲官員發表演講，美國公布耐用品訂單等數據

《經濟通通訊社27日專訊》特朗普對鄰國和歐洲發動關稅戰，再度引發市場擔憂。道指昨日（26日）收市跌188.04點或0.43%，報43433.12點；標普500指數升0.81點或0.01%，報5956.06點；納指升48.88點或0.26%，報19075.26點。英偉達盤後公布業績，未達市場最高預期，盤後股價陷波動。港股方面，恆生指數收市報23718，跌69點或0.3%，成交4065億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚11:00pm，美聯儲金融監管副主席巴爾就「新活動監管」發表演講。28日凌晨12:45am，美聯儲理事鮑曼就「社區銀行」發表演講。2:15am，克利夫蘭聯儲總裁哈瑪克就「金融穩定性」發表演講。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布1月貨幣供應M3，年率升幅料由3.5%擴大至3.8%。今晚6:00pm，歐元區公布2月消費者信心指數。9:30pm，美國公布第四季GDP價格指數，料由1.9%升上2.2%；第四季個人消費料由3.7%升上4.1%；1月耐用品訂單料由下滑2.2%改善至升2%；連續申請失業救濟金人數；首次申請失業救濟金人數，料由21.9萬升至22.1萬。11:00pm，美國公布1月成屋待完成銷售，月率跌幅料由5.5%收窄至0.9%。明日凌晨零時，美國公布2月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由負5收窄至負4。



在美國，今日公布業績的公司有：大全新能源(US.DQ)、聰鏈集團(US.ICG)、Novavax(US.NVAX)等。