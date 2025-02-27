27/02/2025 08:25

【開市Ｇｏ】英偉達Q4績優，中金銀證否認合併，港交所今放榜

【要聞盤點】



1、市場關注美國與烏克蘭達成的礦產協議，烏克蘭總統澤連斯基將於周五(28日)赴美與美國總統特朗普簽署協議，另外美國眾議院通過特朗普的4.5萬億美元減稅計劃。道指收市報跌188點；標普升0.81點；納指升48點，。金龍中國指數上漲278點，京東和阿里巴巴對指數貢獻最。日經期貨截至上午8時07分升60點。



2、英偉達公布第四季營收按年升78%至393億美元，高於市場預期；每股盈利89美仙亦優於預期。公司對Blackwell系列樂觀，預計第一季營收430億美元亦優於預期。



3、特朗普表示，加拿大及墨西哥關稅將延期至4月2日生效，對歐盟汽車及其他產品徵收25%關稅，但他的言辭有不少矛盾之處，細節仍待釐清。



4、特朗普稱美國不會為烏克蘭提供太多安全保障，將由歐洲承擔更多責任。



5、內地將推進金融資產投資公司股權投資試點，吸引更多資本支持科技創新企業發展。



6、美國周五將公布重要通脹數據，投資者押注聯儲局或因經濟增長放緩而今年減息兩次，明年減息至3.65厘水平。



7、內地金融監管總局發布通知，自3月1日起取消香港及澳門金融機構入股內地保險公司「總資產不低於20億美元」的規定。



8、財政司司長陳茂波在財政預算案中公布減少財赤目標，預計各年經常開支分別節省39億、117億、195億及273億元，4個年度共節流約624億元，任期內要削減約一萬個職位，官員、公務員及議員等凍薪一年，另外還要調整乘車優惠及補貼計劃。





【焦點股】



汽車股：比亞迪(01211)、理想汽車(02015)、吉利汽車(00175)

- 特朗普表示計劃對歐盟汽車徵收25%關稅



中資券商股：中金公司(03908)、中國銀河(06881)、第一上海(00227)

- 中金公司與中國銀河否認換股合併傳聞



百威亞太(01876)

- 母公司百威英博第四季股東應佔溢利16.61億美元，按年跌6.2%，勝預期



港交所(00388)

- 今日中午公布全年業績



晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、ASM太平洋(00522)

- 中國推進金融資產投資公司股權投資試點，吸引資本支持科創企業



三桶油：中海油(00883)、中石油(00857)、中石化(00386)

- 摩根大通：特朗普或放寬制裁，推動油價降至50美元



蘋概股：舜宇光學(02382)、高偉電子(01415)、瑞聲科技(02018)

- 蘋果與印尼達成協議，當地iPhone銷售禁令將解除



周大福創建(00659)

- 中期業績收入101.21億元，盈利增長15%至11.576億元



上海復旦(01385)

- 公布全年盈利減少20.43%



信和置業(00083)

- 上半年基礎盈利同比下降24%



塗鴉智能(02391)

- 去年第四季轉賺979萬美元，每股盈利6.08美仙



億華通(02402)

- 擬發行A股收購旭陽氫能100%股權，並募集配套資金，A股停牌



中軟國際(00354)

- 推出兩項預裝DeepSeek人工智能解決方案





【油金報價】



紐約期油持平，報68.83美元/桶



布倫特期油下跌0.26%，報72.31美元/桶



黃金現貨上漲0.08%，報2918.66美元/盎司



黃金期貨上漲0.09%，報2933.22美元/盎司