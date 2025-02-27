27/02/2025 16:19

國家或地區 數目（個） 澳洲 3.95 英國 2.56 中國香港 2.56 美國 2.52 加拿大 2.32 新加坡 1.80 韓國 1.79 日本 2.18

《經濟通通訊社27日專訊》一項以麥當勞巨無霸價格為基礎進行的分析顯示，日本飲食及零售工薪階層的薪酬水平很低。在日本的店舖工作1小時，只能買到2.18個巨無霸，低於美國的2.52個，亦低於香港的2.56個。分析指，日本的工資漲幅追不上通脹，能買到的巨無霸數目，與5年前相比減少0.2個，跌幅在11個有可比較的國家和地區中，僅次於法國。在此期間，日本的時薪僅從940日圓增加11%，而巨無霸的價格則從390日圓增加23%。是次數據是由招聘網站Indeed提供，依國家和地區，統計包括麥當勞在內的22家餐飲，和零售領域全球連鎖店的店舖員工時薪。把這些數據和英國《經濟學人》公布的巨無霸的當地價格結合，計算出每個國家和地區工作1小時可以購買的巨無霸數量。*通脹加劇貧富懸殊*泡沫經濟爆破後，日本的物價和工資一直停滯不前。受新冠疫情和俄烏戰爭的衝擊，日本的商品和服務的價格開始上漲，但實際上工資的增長並未跟上。分析認為這是日本政府必須正視的問題。物價上漲對日本家庭的日常生活造成了直接影響。食品、能源和房屋成本的上升，令家庭支出壓力倍增，尤其是低收入家庭面臨更大的經濟困境。儘管政府已推出多項補貼措施，例如能源補貼和食品價格穩定政策，但這些措施僅能暫時緩解壓力，無法從根本上解決問題。工資增長停滯不前，進一步加劇了社會經濟的不平等。非正式員工（如兼職及臨時工）的薪資增長更是微乎其微，他們的經濟狀況直接影響整體消費力的提升。此外，工資增長與物價上漲之間的脫節，可能導致「滯脹」的風險。這種情況下，物價持續上漲，但經濟增長和工資水平卻未能同步提升，最終可能抑制消費意願，進一步拖累經濟復甦。工作1小時所能購買的巨無霸數目(rc)