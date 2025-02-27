27/02/2025 12:15

【預算迴響】數碼港：預算案支持創科提速發展，抓緊AI關鍵窗口

《經濟通通訊社27日專訊》數碼港歡迎《財政預算案》提出多項前瞻性策略及具體措施，持續支持香港創科提速發展，抓緊人工智能及科技變革的關鍵窗口，以科技創新為核心，全力加速發展經濟，強化本地創科生態圈，積極推動香港發展成為國際創新科技中心。



香港數碼港主席陳細明表示，預算案為香港布局未來，以科技創新為核心，強化經濟新動能，特區政府在面對公共財政壓力下，對創科產業的支持不減，由上中下游全面鞏固創科生態圈發展，多項計劃已逐步落實並廣泛惠及業界。



數碼港的人工智能超算中心已於去年底投入服務，並透過人工智能資助計劃批出5個研發項目。數碼港作為香港數碼科技旗艦及人工智能加速器，將積極配合特區政府的發展策略，以人工智能超算中心作為驅動人工智能生態系統的引擎，提升香港在不同科研及應用領域的研發能力，同時吸引海內外初創企業及科研人才來港，助力香港發揮基礎科研及國際化的優勢，以實現國際人工智能和創新科技中心的願景。(kl)