27/02/2025 12:49

【預算迴響】中小型企業總商會倡寬免BUD專項基金部分申請流程

《經濟通通訊社27日專訊》香港中小型企業總商會表示，在最新一份財政預算案中，推行不少惠及本地中小企業的措施，涵蓋層面廣泛，巿場推廣、企業融資、人才招攬、升級轉型、跨境發展等，皆有著墨，故商會謹代表全港中小企業衷心致謝。



*商會︰「中小企融資擔保計劃」成效顯著*



針對企業巿場推廣，政府向「BUD專項基金」和「市場推廣基金」大舉注資，合共15億元，有更充裕的資金提升品牌形象和拓展跨境業務，配合貿發局將推出的「電子商務快車」中所提供的電商銷售顧問諮詢服務，企業將能在線上及線下得到廣泛宣傳，製造更多商機。此外，貿發局去年舉辦的首屆「香港好物節」得到空前成功，多間中小企業參展商成功建立內地分銷渠道，商會認為今年貿發局續辦展覽將能延續去年成果，幫助更多中小企業推廣業務。



在企業融資方面，「中小企融資擔保計劃」的成效顯著，推行至今已累計批出逾2880億元貸款，近6.5萬家中小企業受惠。因此，商會歡迎政府「還息不還本」的安排，亦歡迎銀行界為中小企業預留3900億元專項額度，給予企業喘息的空間，維持穩健的資金流以經營業務，並有餘裕實現升級轉型，提升市場競爭力。



*建議寬免BUD專項基金部分申請流程*



儘管當前措施有助緩解企業燃眉之急，但因全球經濟局勢持續不穩，中小企的經營壓力仍然居高不下，故商會建議當局在現行的政策上，加以改良。以「BUD專項基金」為例，現時的申請流程過於繁複，需要審批大量文件，使得人手不足的中小微企業因而卻步，若能為營業額低於1000萬元的申請企業寬免部分申請流程，便可對症下藥。



*倡設立「中小企電商孵化專區」*



另外，商會亦建議在「電子商務快車」計劃中，設立「中小企電商孵化專區」，給予未曾以跨境電商經營的企業首年平台費減免優惠，並聯同電子支付平台一同開發「中小企外匯避險工具」，針對跨境電商小額高頻的交易特性，降低匯率波動導致的損益。同時，商會建議「香港好物節」的參展商設立獎勵機制，若企業的銷售額達標，則可獲跨境物流補貼等獎勵，鼓勵企業在展覽中更積極吸納客源，形成「參展-獲客-降成本」的良性循環。



*離境稅加重跨境洽商成本*



與此同時，特區政府擬上調航空旅客離境稅至200元，商會明白政府為應對財政赤字而擴闊稅基的考量，但此舉將大大加重跨境洽商的成本，對經營跨境業務的中小企業而言，可謂百上加斤，亦降低商務旅客來港的意欲，窒礙香港企業「走出去」。因此商會建議對全年離境逾12次的商務旅客推出「忠誠旅客回贈計劃」，按照商務旅客的出行頻次退還稅款，減輕其財政負擔。(kl)