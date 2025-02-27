27/02/2025 15:18

【預算迴響】星展銀行：財政健康至關重要，滅赤應為首要之務

《經濟通通訊社27日專訊》星展銀行發表報告指出，健康的財政狀況對香港的長期增長至關重要。解決赤字為重點，提升收入和控制政府支出增長是首要之務，以將財政赤字從2024-25年佔GDP的2.7%降低至2025-26年的2%。



星展指出，政府已撥款12.4億元予旅遊事務署和旅遊發展局，以實施「旅遊無處不在」計劃及《香港旅遊業發展藍圖2.0》，加上未來將有高規格活動於啟德體育園舉行，預計將推動訪客量及消費，對於香港疲弱的零售市場至關重要。



*放寬印花稅有助於穩定住宅市場*



至於房地產方面，政府進一步提高最低印花稅，每宗交易印花稅100元的門檻，從300萬元物業提升至400萬元，旨在支持小型單位的需求。星展預計政策有助於穩定住宅市場，而2024年第四季度開始的減息周期和放寬按揭成數，已令住宅市道出現復甦跡象。



另為應對商業房地產市場的供應過剩，政府將暫停商業土地銷售。該行預計2025-26年供應量為470萬平方呎，而2023-24年為240萬平方呎，此舉是防止市場進一步下行的積極措施。



*港元人民幣雙櫃台交易為外國公司未來人民幣上市奠定基礎*



北部都會區是未來幾年加強與大灣區連接的關鍵舉措。政府將撥款37億元加快河套合作區香港公園的基礎設施建設。政府資本支出(CAPEX)佔GDP的比例預計將從2023-24年的4.1%上升至2024-25年的4.9%。星展指出，由於預算限制，部分項目可能需再進行調整。



另外，推動人民幣國際化與中東和東盟的合作是財案重點。隨著離岸人民幣流動性池擴大至1.1萬億元，香港提供了更多人民幣投資產品和風險管理工具。該行指出，港元人民幣雙櫃台交易機制為外國公司未來的人民幣上市奠定基礎，並計劃將其納入「股票通」。當局亦將立法規定人民幣股票交易櫃台的印花稅以人民幣結算。



*中國外匯儲備可能分配至香港*



政府亦計劃在2025/26至2029/30年度將其基礎設施和綠色債券發行額擴大至1500-1950億元，其中56%將用於再融資短期債券。債券發行上限將從5000億元提升至7000億元。香港的低公共債務佔GDP比率為此提供了充足空間，即使增加發行，該比率在中期內也僅將從9%上升至12%-16.5%，遠低於國際標準。



該行指出，中國外匯儲備可能分配至香港，有助於吸收增加的債券供應，從而緩解政府債券收益率的部分上行壓力。(kl)