27/02/2025 08:53

【預算迴響】預算案無提垃圾徵費預計收入，學者促重推

政府上一份財政預算案，預計垃圾徵費計劃可帶來17.9億元收入，不過當局去年5月宣布暫緩垃圾徵費，並指將檢討優化計劃。是次財政預算案並無提垃圾徵費的預計收入。



嶺南大學文化研究系助理教授（研究）梁仕池指，擴建焚化設施或帶來潛在環境影響，如空氣污染及可回收資源浪費，未能完全符循環經濟理念，值得審慎考量。他又促政府積極重推垃圾徵費，指是實現可持續廢物管理的關鍵措施，應積極為社會做好準備，並提供減廢及回收的激勵和支援措施。



綠色和平失望政府只著重回收，輕源頭減廢，投放數億元建立回收網絡，但整體回收率僅升2.3%，促政府在財赤下扭轉資源錯配。香港地球之友歡迎擴廚餘回收設施，但指預算案中有關緩減和適應氣候變化的政策仍不足，強調氣候變化和其他環境問題不會因財政赤字而停止。《香港經濟日報》