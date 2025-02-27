27/02/2025 09:40

【預算迴響】楊何蓓茵：許多公務員理解凍薪和削減編制決定

《經濟通通訊社27日專訊》公務員事務局局長楊何蓓茵就財政預算案，向全體公務員發信簡介政策措施，又與公務員中央評議會和公務員團體代表會面。楊何蓓茵表示，許多公務員理解凍薪和削減編制的決定，及支持政府改革工作模式、應用科技的方向，有信心公務員隊伍會精益求精，克服未來的挑戰，令政府效率和效能可以達到更高台階。



楊何蓓茵在信中提到，相信公務員會理解整套財政整合計劃對香港的發展是必須，而政府部門不論在任何環境下，都應通過重訂工作優次、內部調配、精簡程序及應用科技以提升效率，控制編制。



楊何蓓茵與公務員會面時指，公務員在政府施政中有重要角色，要認識、理解和積極支持政府的施政理念和措施，專心致志全力拼經濟、謀發展、改善民生，加速推動香港的高質量發展。(cl)



