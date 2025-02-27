27/02/2025 09:10

【預算迴響】機管局：積極推動機場城市發展計劃

《經濟通通訊社27日專訊》香港機場管理局表示，正積極推動財政預算案中提及的機場城市發展計劃，並以全新品牌SKYTOPIA向國際商界推廣。機管局的願景是把SKYTOPIA建設成吸引訪客，以至推動香港經濟的世界級領先地標。



機管局指，財政預算案亦提及香港國際機場與珠海機場深化合作，以及「香港國際機場東莞空港中心」項目。機管局將繼續推動這些項目，以進一步加強香港國際機場作為大灣區國際航空樞紐的角色。



機管局稱，將探討提供專業服務以支持香港發展為亞洲首個飛機部件處理及交易中心的可能性。香港將助力C919飛機打入國際市場，香港國際航空學院會將培訓課程擴展至涵蓋C919飛機相關的範疇。(cl)