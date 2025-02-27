27/02/2025 20:16

《再戰明天》美國公布個人消費等數據，信義系公布業績

《經濟通通訊社27日專訊》美國公布個人消費等數據，及信義系公布業績，料為周五（28日）市場焦點。



*英倫銀行副總裁發表演講，德國公布CPI等數據*



各國重要經濟活動方面，周五本港時間3:00pm，英倫銀行副總裁拉姆斯登在南非就地緣政治分裂世界中的貨幣政策發表演講。



數據方面，周五（28日）7:50am（本港時間．下同），日本公布1月工業生產，月率跌幅料由0.2%擴大至1.1%，年率料由下滑1.6%改善至升2.8%；1月零售銷售月率料由下滑0.8%改善至升0.6%，年率升幅料由3.5%擴大至3.9%。1:00pm，日本公布1月新屋動工，年率跌幅料由2.5%擴大至2.7%。3:00pm，德國公布1月進口物價，月率升幅料由0.4%擴大至0.7%，年率升幅料由2%擴大至2.7%；1月零售銷售月率料由下滑1.1%改善至升0.5%。4:30pm，香港公布1月貨幣供應M1；1月貨幣供應M2；1月貨幣供應M3。9:00pm，德國公布2月消費者物價指數，月率料由下滑0.2%改善至升0.4%，年率升幅料維持於2.3%。9:30pm，美國公布1月個人消費，料由0.7%降至0.2%；1月個人所得料維持於0.4%；1月批發庫存月率料由下滑0.5%改善至升0.1%。10:45pm，美國公布2月芝加哥採購經理人指數，料由39.5升至40.8。



在本港，明日公布業績的公司有:信義玻璃(00868)、信義光能(00968)等。(wa)