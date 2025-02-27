27/02/2025 10:05

【預算迴響】會計師公會倡發債外可考慮公私營合作推動基建發展

《經濟通通訊社27日專訊》香港會計師公會會長歐振興稱，樂見《預算案》推出多元化措施，當中亦採納公會多項建議，期望政府能落實預算案建議，使香港經濟持續增長，並靈活善用公共資源和維持香港競爭力，逐步消滅財赤，維持公共財政穩健。



公會歡迎政府推出「強化版」財政整合策略，亦建議政府應持續投放資源於惠及社會和帶動經濟增長的領域，使政府收入及市民生活質素可跟隨經濟增長而增加。公務員編制方面，公會支持政府考慮善用創新科技包括人工智能，以提升整體運作效率及節省成本。



發債規模方面，公會同意隨基建規模增加，適度發債以應付公共基建的部分資金需求屬可取之舉。除發債外，公會認為政府亦可考慮透過公私營合作推動部分基建發展。



*繼續進行研究調整兩元乘車優惠計劃*



《預算案》將調整長者兩元乘車優惠計劃，公會建議政府應繼續進行研究，分析並收集長者乘搭交通模式及人口結構轉變的數據，以確保計劃兼具財務可持續性及照顧長者需要。除透過檢討公共服務收費等短期措施以增加收入外，長遠而言，公會期望政府日後能考慮更全面檢討本港稅制及探討引入新收入來源的可行方案。(rh)