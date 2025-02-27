27/02/2025 10:09

【預算迴響】總商會：政府綜合帳目可望數年內轉虧為盈令人鼓舞

《經濟通通訊社27日專訊》總商會主席陳瑞娟稱，支持財政司司長面對財政赤字挑戰，制定務實可行的預算，此外政府綜合賬目可望於未來數年內轉虧為盈令人鼓舞。她續稱，面對地緣政局不穩、香港經濟結構轉型，加上在疫情期間推出支援措施導致財政赤字，該預算案兼顧各方需要，除了提出優惠措施，亦加強成本控制，同時以發債形式支持香港長遠發展。



總商會稱，樂見《預算案》採納了加強財政管理和提升效率的建議，削減公務員編制及調整二元公共交通費用補貼計劃可將開支維持於可負擔水平及確保財政可持續性。在「開源」方面既可為政府帶來額外的穩定收入來源，亦不會對公眾構成過重負擔。



總商會亦稱，寬減薪俸稅及利得稅，上限為1500元；住宅及非住宅物業差餉等支援措施，將有助紓緩財政壓力和鼓勵消費，刺激經濟。



總商會亦歡迎政府採納其建議，發行債券支持各項基建工程，以促進香港未來發展及競爭力，形容是明智之舉。此外，當局預留10億元設立「香港人工智能研發院」，為企業升級生產線預留1億元，以及培育人才，可助提升香港未來十年的競爭力；低空經濟方面，陳瑞娟補充，總商會期待當局公布沙盒試點項目的結果，冀與政府攜手推動有關立法，以支援業界健康發展。(rh)