27/02/2025 09:54

【預算迴響】中銀香港：財政預算案全面強化香港競爭力

《經濟通通訊社27日專訊》中銀香港(02388)副董事長兼總裁孫煜對昨天發表的新一份《財政預算案》表示歡迎，稱預算案多管齊下鞏固提升香港國際金融中心地位，並通過推動科技創新為香港經濟高質量發展注入新動能。



孫煜表示，在當前全球經濟環境複雜多變的背景下，香港亟需鞏固提升在金融領域的優勢，積極發揮作為國內國際雙循環重要節點的獨特角色。預算案提出的一系列建議，包括推動香港債券市場代幣化、優化資產及財富管理業相關的稅務優惠、推動離岸人民幣業務和黃金市場發展、優化與內地互聯互通機制、便利海外企業和特定產品融資、提升交易和風險管理效率等，將有助提升香港金融市場的廣度、深度與開放度，吸引全球資本並進一步增強香港在全球金融體系中的競爭力。



孫煜認為，創新是推動香港經濟實現高質量發展的重要驅動力。預算案著重培育新質生產力，例如提出全力發展人工智能作為關鍵產業、推動生命健康科技和低空經濟等新興產業、加快北部都會區建設等，有助香港把握科技變革帶來的機遇，並推動傳統產業轉型升級。隨著創科產業對金融產品和服務的需求日益增加，香港金融業將迎來更多增長機遇。(bn)