27/02/2025 10:11

【預算迴響】恒生：鞏固香港作為國際金融中心地位和支援本地企業

《經濟通通訊社27日專訊》恒生銀行(00011)公布，歡迎財政司司長發表的財政預算案中推動香港經濟的措施，同時支持香港特區政府繼續致力推動金融科技創新，鞏固香港作為國際金融中心的地位和支援本地企業。恒生相信最新宣布的措施，包括跨境金融合作、資產及財富管理，以及離岸人民幣業務，將會進一步推動香港經濟增長。



恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，該行歡迎財政預算案提出的措施。這些措施將為金融科技的發展創造更多機遇，與恒生的方向一致。恒生作為香港最大的本地銀行，一直與商界緊密連繫，特別是中小企業，同時支持香港作為國際金融中心，以及連接內地和海外的超級聯繫人角色。該行將繼續與客戶和政府攜手合作，發揮專業知識和資源，提供優質的金融服務，為香港的繁榮作出貢獻。(bn)