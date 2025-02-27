27/02/2025 10:29

【預算迴響】香港華商銀行公會:支持預算案，加強優勢產業競爭力

《經濟通通訊社27日專訊》香港華商銀行公會對《2025至2026年度財政預算案》表示歡迎和支持，預算案以變革、創新及不斷自我提升的思維，提出一系列加強優勢產業競爭力的措施。在鞏固及提升香港國際金融中心優勢方面，《財政預算案》提出優化與內地的互聯互通機制、推動離岸人民幣業務中心和資產及財富管理中心發展，以至提高股市交易效率和上市制度改革等各項措施。



香港華商銀行公會又指，《財政預算案》進一步推動創新科技作為香港培育新質生產力的重要環節，透過科技賦能推進傳統產業升級轉型，並優先加速「北部都會區」建設，以加快香港創科產業的發展。(bn)



香港華商銀行公會表示，將一如以往全力配合及支持特區政府各項措施，以充分把握「三中心、一高地」的戰略發展機遇，為國家和特區的高質量發展作出貢獻。(bn)