27/02/2025 15:06

【預算迴響】瑞銀：政府發債是有效手段，目前政府負債比率較低

《經濟通通訊社27日專訊》對於出爐的2025/26《財政預算案》，瑞銀投資銀行香港策略師陳志立表示，財政司司長陳茂波昨天發布的2025/26年度財政預算案，是一個穩健的預算案，徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元，應該會推動低價值房產的交易量更高，對於在新界風險較高，且單位面積較小的開發商來說，這是個好兆頭，該行對本地的地產發展商也持正面的看法。



他表示，作為提升香港長期增長潛力的策略，香港政府繼續優先考慮北部都會區的發展，北部都會區投資的項目是香港的增長點，這也可能推動未來幾年的投資需求，比較看好航空業和高股息的股票。



瑞銀投資銀行高級亞洲及中國經濟學家鄧維慎指出，香港目前對比亞洲其他經濟體，財政狀況仍然較健康，面對挑戰時作出財政支持仍然合適。政府發債是有效手段，目前政府的負債比率整體約15%，較亞洲其他經濟體相對較低，發債空間亦比較大。繼續預期政府將對房地產市場提供支持性政策，如有必要可能會推出更多措施。(bn)