27/02/2025 18:29

【預算迴響】標普：赤字擴大會持續弱化支撐評級的財政基礎

《經濟通通訊社27日專訊》標普發表研究報告指，雖然預算案不會立即影響該行對香港的評級（AA+/stable（穩定）/A-1+），但赤字擴大會使支撐評級的財政基礎持續弱化，預計25/26財年赤字會達本港GDP的5%，估計政府流動資產相對GDP的比率會在25/26財年末跌至27%，較18/19財年低19個百分點，若然比率持續下降，該行對香港信用評級的關鍵支撐將會消失，增加評級下調風險。



標普指，由於去年與土地相關的收入持續表現不佳，24/25財年的收入弱於該行的預期，收入比政府最初預算估計低11.6%。由於社會福利、教育和醫療保健等需求高企，令本財年支出持續成長，預期相關趨勢可能會在25/26財年繼續下去，又指政府預計經營帳戶將從26/27財年開始恢復平衡，資本支出不會增加，因此該行預計巨額赤字不太可能持續長時間，消耗財政緩衝最終將會逆轉，會有助於維持對目前評級的支持。(bn)