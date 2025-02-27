27/02/2025 11:21
《港元利率》拆息普遍向下，三個月利率險守4厘
《經濟通通訊社27日專訊》港元拆息普遍向下，其中，隔夜息回落23基點至3.38179厘，而與樓按相關的一個月拆息亦微降至3.98155厘。
反映銀行資金成本的三個月拆息險守4厘，報4.0128厘。六個月及一年期拆息分別報4.06494厘和4.11816厘。
港元匯價今早在7.7723-7.7758之間上落，最新報7.7748，較前收市價跌0.01%。
港股在期指結算日表現反覆，恒指低開4點後，一度升穿兩萬四關口，高見24076創3年新高，但其後沽壓重現，最多倒跌257點，報23530，最新跌146點。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息險守4厘，報4.0128厘。六個月及一年期拆息分別報4.06494厘和4.11816厘。
港元匯價今早在7.7723-7.7758之間上落，最新報7.7748，較前收市價跌0.01%。
港股在期指結算日表現反覆，恒指低開4點後，一度升穿兩萬四關口，高見24076創3年新高，但其後沽壓重現，最多倒跌257點，報23530，最新跌146點。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.38179
|-23.131
|一周
|4.0153
|+0.268
|兩周
|3.98083
|-5.119
|一個月
|3.98155
|-1.559
|兩個月
|4.01208
|-3.054
|三個月
|4.0128
|-2.91
|六個月
|4.06494
|+1.399
|一年
|4.11816
|+0.548
資料來源：香港銀行公會