27/02/2025 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.38179 -23.131 一周 4.0153 +0.268 兩周 3.98083 -5.119 一個月 3.98155 -1.559 兩個月 4.01208 -3.054 三個月 4.0128 -2.91 六個月 4.06494 +1.399 一年 4.11816 +0.548

《經濟通通訊社27日專訊》港元拆息普遍向下，其中，隔夜息回落23基點至3.38179厘，而與樓按相關的一個月拆息亦微降至3.98155厘。反映銀行資金成本的三個月拆息險守4厘，報4.0128厘。六個月及一年期拆息分別報4.06494厘和4.11816厘。港元匯價今早在7.7723-7.7758之間上落，最新報7.7748，較前收市價跌0.01%。港股在期指結算日表現反覆，恒指低開4點後，一度升穿兩萬四關口，高見24076創3年新高 ，但其後沽壓重現，最多倒跌257點，報23530，最新跌146點。(cl)資料來源：香港銀行公會