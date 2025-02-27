27/02/2025 10:01

【預算迴響】恒地︰樂見停售商業地，改劃住宅地讓土地用得其所

《經濟通通訊社27日專訊》財政司司長陳茂波昨日公布2025-26年度《財政預算案》。恒地（00012）表示，歡迎新一份財政預算案積極回應了社會及商界訴求，有助香港經濟提速推進，利好地產市場發展。



發言人指出，樂見政府在《財政預算案》中公布暫停推售商業用地、延遲洪水橋/廈村新發展區市中心商業地的原址換地完成期限，並考慮將部份商業用地改劃作住宅用途，認為這可靈活調配土地發展，讓珍貴的土地資源可用得其所。



就政府即日起將100元印花稅的物業價值上限調高至400萬元，集團相信此舉有助青年及首置市民「上車」，帶動中小型單位交投上升。另外，集團會繼續協助政府加快北部都會區發展，助香港融入國家發展大方向。(kl)



