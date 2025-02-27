27/02/2025 10:02

【預算迴響】樂風集團︰財案發出明確訊息，令集團推盤步伐更明確

《經濟通通訊社27日專訊》樂風集團對財政預算案一系列支援經濟及樓市措施表示歡迎，集團亦樂見政府向市場發出明確訊息，令集團推盤及收購的步伐更明確。



*放寬印花稅門檻有利年輕人及用家上車*



政府由即日起將徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元，提高至400萬元，以減輕購買樓價較低的住宅及非住宅物業人士負擔。樂風集團首席投資及資產管理總監梁鎮峰表示，相信上述措施將有助減輕置業成本，刺激更多潛在買家入市，有利年輕人及用家上車以提升市場流動性，並激活換樓鏈。



至於當局預計私人住宅單位在未來五年的平均每年落成量，將較過去五年的平均數減少約8%，梁鎮峰預期，在樓市供應減少而市場剛性需求仍然存在的情況下，本地樓價將會持續平穩向好。同時政府釋出有關住宅供應的明確信息，增加在觀望樓市的買家的入市意欲，預計將會有更多由租轉買的成交發生。



*停推商業用地可讓市場消化現有供應*



對於政府來年不會推售商業用地，梁鎮峰指，樂見政府注意到商業市場在過去數年所面臨的情況和挑戰，同時鼓勵更多外地企業落戶香港，讓市場能夠消化現有供應，從而帶動相關物業租金和空置率回復至正常水平。政府宣布暫停推售商業用地，亦能向企業及投資者等釋出正面的信號。



另當局持續提出多項優化醫療行業措施，包括引入非本地培訓醫護人員、籌建第三所醫學院等，他相信在政府的投資及協助下，香港的醫療產業將會更加蓬勃，而醫療房地產項目將繼續受惠，其中集團位於佐敦南京街及尖沙咀漢口道的醫療大廈，暫定今年下半年推出市場預租。



*新賣地表料主要集中於新界區*



此外，政府來年賣地表包括八幅住宅用地。梁鎮峰預計，相關用地將主要集中於新界區的大型地皮，而市區供應仍然有限，加上政府釋出有關供應的明確訊號，令集團能更集中及積極收購位於市區核心的項目。



集團將積極物色優質重建項目，以把握投資機遇，其中受當局打造「留學香港」品牌帶動下，本港學生宿舍需求預計會持續上升，集團料相關住宅或酒店租務市場將可看高一線，並會密切關注有關市場走向。(kl)