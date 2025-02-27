27/02/2025 16:40

《基金觀點》施羅德：特朗普政策較溫和，穩健環球經濟利好股市

《環富通基金頻道27日專訊》施羅德投資環球經濟研究部主管David Rees、策略師Tina Fong、資深經濟學家George Brown及經濟學家Irene Lauro發表分析指，在一片市場雜音中，種種跡象亦顯示美國的主要經濟政策將比特朗普競選時所承諾的更為溫和，為環球經濟穩健增長鋪路。



*全球經濟分化今年料持續，貿易周期衰退不利中國歐洲*



特朗普就任美國總統的首100天仍將充斥各種聲音，因為新政府將在關鍵政策目標上步步進逼。但早期跡象符合施羅德投資的基本假設，即主要經濟政策將比特朗普競選時所承諾的更為溫和，為2025年及2026年全球經濟分別達到2.5%和2.8%的穩健增長鋪路。



由於美國例外論與其他地區較弱的經濟增長形成對比，全球分化看來將在2025年持續。儘管鮮有證據顯示出口至美國的產品會因潛在的關稅而受到影響，但即將出現的貿易周期衰退看來將成為出口導向型經濟體（如中國和歐元區）的逆風因素。



*美今年GDP增長或達2.5%，聯儲局未來數月或續暫停加息*



美國仍將領先全球經濟。消費支出持續超出預期，加上勞工市場仍處於穩健狀態，預期穩定的實際工資增長將在未來一段時間內帶動需求。2025年的國內生產總值(GDP)增長率可能達到2.5%，2026年則為2.7%，表現強勁，但此增長可能會導致通脹上升。



事實上，繼1月份公布驚人的通脹數據後，預計2025年和2026年的核心消費物價指數(CPI)將保持在3%左右。由於經濟持續超出產能運作，對通脹的走勢感到擔憂。而對環球通脹預測的上調加強了對各國央行在進一步放寬政策方面的空間有限的觀點。聯儲局可能會在未來數月繼續暫停加息，以評估特朗普政策的影響，但仍預計聯儲局將會在2026年開始再次加息。



*通脹仍是歐洲隱憂，英國降息空間亦有限*



隨著歐元區政治烏雲開始散去，以及較寬鬆的金融條件推動經濟活動復甦，該區的經濟增長應該會有所改善。預計消費將主導增長，而固定資產投資對2025年度經濟增長的貢獻仍將偏低。然而，通脹仍是令人憂慮的問題，由於薪資增長仍高於普遍預期，通脹可能持續高企。因此，利率不太可能如普遍預期般大幅下降。預計歐洲央行只會再減息兩次，每次25個基點，使2025年存款利率維持在2.25%。



英國供應面的限制局限了更快增長的空間，因此當地看來也同樣面臨滯脹情況。預期2025年稍後通脹率將攀升至3%以上，並在整個預測範圍內超過2%的目標，這將大幅限制英倫銀行放寬貨幣政策的空間。事實上，即使行長貝利表示英倫銀行貨幣政策委員會將審慎行事，仍預期利率在5月僅下降25個基點至4.25%。



*美國政策高度不確定，惟環球經濟上行風險出現*



在其他主要新興市場中，通脹下降和利率下調使印度經濟的前景更加明朗。預期增長將於2025年中開始加速。中國的復甦之勢正在萌芽，但這或要到2025年稍後時間才會較明顯。



由於美國政策的不確定性，對預測的風險仍然異常地高。預期特朗普採取進取型政策的情景下，即實施高貿易關稅及大規模驅逐非法移民出境，將會造成美國經濟滯脹，並可能使全球其他地區陷入衰退。與此同時，擔心美國國債收益率上升，可能暴露其他較弱主權國例如英國在財政上的弱點。



但上行風險也正在出現。DeepSeek（深度求索）可能會加速人工智能(AI)的應用，宏觀經濟改革已重新回到急於尋求增長的政府議程上，銀行貸款也顯示出復甦的跡象。油價大跌也可能在2025年稍後紓緩通脹壓力。穩健的環球經濟環境應會利好股市，並在年內促進多個地區股市的發展。(wa)