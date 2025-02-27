27/02/2025 09:32

【ＡＩ】官媒：AI基於投餵「食材」生成內容，警惕成操縱工具

《經濟通通訊社27日專訊》對於近期出現的有網絡帳號利用虛假語料誤導AI大模型作出錯誤回答，再將這些「AI答案」傳播擴散坑騙A股市場的散戶，以干擾甚至操縱個股的市場交易行為，內地官媒《經濟日報》發表評論文章稱，AI大模型底層運行邏輯，即基於投餵的「食材」生成內容，如果不是真材實料，甚至以次充好，出現錯誤就在所難免。AI自作聰明式造假尚不可怕，可怕的是利用AI技術漏洞進行市場操縱。



文章提到，已有投資者溯源發現，「某公司持股DeepSeek」等謠言，是由多個帳號在各投資平台、炒股論壇有組織地大規模散播，有意誤導AI當作信源採納。這相當於引導AI給出虛假內容，再截圖進行二次傳播，精心炮製出一篇篇真假難辨的假消息和「小作文」。通過「虛假投餵-模型污染-二次傳播-股價異動」的閉環操縱，成功高位出貨。



*避免AI成股市謠言製造機，治理步伐須跟上*



文章稱，應讓AI回歸良性工具的本質，避免成為股市謠言製造機，治理的步伐須緊緊跟上。開發公司應擔起責任，針對性升級優化大模型，把好數據關，練好防騙術，減少技術漏洞的發生；監管部門應不斷更新監管手段，防範潛在風險，並立好規矩，明確紅線，推動科技向善；上市公司應加強輿情監控，對涉及本公司的虛假消息要及早公開澄清，正本清源、去偽存真。(lc)