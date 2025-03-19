27/02/2025 17:54

【ＡＩ】騰訊混元發布新一代快思考模型Turbo S

《經濟通通訊社27日專訊》騰訊混元今日傍晚正式發布新一代快思考模型Turbo S。據介紹，有別於DeepSeek-R1、混元T1等需要「想一下再回答」的慢思考模型，混元Turbo S能夠實現「秒回」，更快速輸出答案，吐字速度提升一倍，首字時延降低44%。



此外，在業界通用的多個公開Benchmark上，混元Turbo S在知識、數學、推理等多個領域，展現出對標DeepSeek-V3、GPT 4o、Claude等一系列業界領先模型的效果表現。



作為旗艦模型，混元Turbo S未來將成為騰訊混元系列衍生模型的核心基座，為推理、長文、代碼等衍生模型提供基礎能力。



開發者和企業用戶目前已經可以在騰訊雲上通過API調用騰訊混元Turbo S，即日起一周內免費試用。定價上，Turbo S輸入價格為0.8元/百萬tokens，輸出價格為2元/百萬tokens，相比前代混元Turbo模型價格下降數倍。



同時，騰訊元寶即將逐步灰度上線混元Turbo S，用戶在元寶內選擇「Hunyuan」模型並關閉深度思考即可體驗使用。(sl)