27/02/2025 17:49

【聚焦數據】去年中國手機出口量同比增1.5%，連降八年後首增

《經濟通通訊社27日專訊》據中國機電商會消息，海關總署統計2024年中國手機出口8.14億部，同比增長1.5%，是2015年出口達到13.43億部頂峰後連降八年的首度回正，並連續第三年保持在8億部之上。



手機出口額同比下降3.1%至1343.6億美元(當前約9757.02億元人民幣)，佔中國貨物出口總額的3.8%，較2018年最高值的5.7%已明顯下滑。



2024年，按出口額統計，中國手機主要出口市場為美國、中國香港、日本、荷蘭、阿聯酋等，市場結構保持穩定。



因發達國家市場手機滲透率更高、換機周期更長等原因，中國手機對該類市場的出口穩中有降。全年中國對發達國家出口手機731.5億美元(當前約5312.04億元人民幣)，同比下降6.3%，佔中國手機出口總額的54.4%，較2023年下降2%；對發達國家的出口數量為2.06億部，同比下降4.4%。



除發達國家以外，新興市場已成為中國手機出口增長點。2024年中國手機對新興市場出口399億美元(當前約2897.48億元人民幣)，同比增長4.7%，出口額佔中國手機總出口額的29.7%。出口量為4.15億部，同比增長9.2%，出口量佔比小幅提升至51%。(jq)