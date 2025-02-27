27/02/2025 16:45

【聚焦人幣】人幣即期收跌163點子報7.2710，創逾一周低

《經濟通通訊社27日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2710，較上個交易日4時30分收盤價跌163點子，創2月19日以來逾一周新低，全日在7.2590至7.2713之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌111點子，報7.2771。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1740，較上個交易日跌8點子，四連跌，續創1月20日以來逾一個月新低，和市場預測偏離超800點。



市場人士表示，關稅不確定性及美聯儲的降息預期修正使得美元走勢較為反覆，人民幣匯率也跟隨美指波動。隨著中國兩會的臨近，人民幣或延續區間寬幅震盪走勢。



中信證券最新觀點稱，美指回落下人民幣匯率的外部壓力整體可控，疊加人行穩匯率政策保持強度、國內A股等風險資產表現良好等，人民幣匯率或階段性窄幅震盪。中長期維度下，美國對華加徵關稅的潛在風險仍是人民幣匯率的主要風險因素。(jq)