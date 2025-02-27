27/02/2025 09:25

【ＡＩ】字節悟空瀏覽器接入DS，分析料為抖音接入DS做鋪墊

《經濟通通訊社27日專訊》據《新浪科技》報道，字節跳動旗下悟空瀏覽器已正式接入DeepSeek-R1模型。此前字節跳動旗下飛書和火山引擎已相繼宣布接入DeepSeek，但悟空瀏覽器相對更偏向C端用戶，並且融合了抖音+番茄小說的內容端App。



目前，悟空瀏覽器包含豆包和DeepSeek兩款大模型。新版悟空瀏覽器AI模塊接入DeepSeek-R1 671B滿血高速版模型後，對話界面默認選擇DeepSeek-R1，暫無法切換豆包，但若在工具板塊提供的AI快捷功能，則是基於豆包大模型而提供的服務。



業內人士認為，悟空瀏覽器接入DeepSeek，或將為抖音之後接入DeepSeek做好鋪墊，但也不排除抖音會接入自家深度模型的可能性。(sl)